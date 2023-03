Torna il Toscana Tour La carica dei 5mila con 32 nazioni al via Un evento da sold out

di Sonia Fardelli

Prima giornata di gare oggi a San Zeno per il Toscana Tour edizione 2023, l’evento internazionale di salto ostacoli che andrà avanti per un mese intero e che porterà nella nostra città un giro di cinquemila persone a settimana. La pandemia è ormai lontana ed è tornata la voglia di viaggiare e godersi eventi di grande livello.

In molti alberghi della nostra città e delle cittadine vicine è già stato registrato il tutto esaurito ed hanno già riaperto i battenti, per accogliere pubblico e concorrenti, anche molti agriturismi e bed and breakfast di Arezzo e della Valdichiana. "Dopo due anni di difficoltà legata alla pandemia - dice il patron Riccardo Boricchi che da anni gestisce con Carlo Bernardini l’Arezzo International Horse - possiamo adesso ripartire con soddisfazione e numeri importanti. Molte amazzoni e cavalieri di fama internazionale hanno deciso di venire da noi per sfidarsi sugli ostacoli, per cercare di aggiudicarsi un montepremi importante di ottocentomila euro, ma anche per godersi le bellezze naturali ed artistiche di Arezzo".

In questa prima settimana gareggeranno mille cavalli, settecento tra cavalieri e amazzoni in rappresentanza di trentadue nazioni. Ci saranno inoltre dentro agli impianti di San Zeno 30 stand con prodotti legati al territorio aretino e toscano.

Si attende già da questa settimana un giro di cinquemila persone: addetti ai lavori al seguito dei cavalieri, ma anche tanti spettatori desiderosi di godersi gare ad altissimo livello in una città che come Arezzo sa offrire anche tante altre bellezze. E non a caso la serata di gala che darà il via ufficiale al Toscana Tour edizione 2023 si terrà sotto il loggiato di Piazza Grande e ci sarà anche l’esibizione degli Sbandieratori.

Un’occasione per i tanti ospiti stranieri di passare una serata nel salotto buono della nostra città. Mondanità, turismo e opportunità di rilancio economico per la nostra città, ma anche un evento sportivo ad altissimo livello nei campi di gara di San Zeno intitolati ai grandi del passato Boccaccio, Dante, Petrarca e Vasari. A sfidarsi saranno infatti i big dell’equitazione mondiale. Ci sarà lo svedese Peder Fredricson, campione olimpico in carica con l’oro conquistato a Tokyo. Insieme a lui il cavaliere brasiliano Marlon Modolo Zanotelli, settimo al mondo nella ranking Fei, l’asso britannico Michael Whitaker, il campione francese Roger Yves Bost con tre medaglie d’oro alle olimpiadi. E poi i nostri cavalieri e amazzoni: Federica Ciriesi, campionessa italiana in carica, il carabiniere Emanuele Gaudiano, Piergiorgio Bucci, Alberto Zorzi, l’aviere Giulia Martinengo Marquet, Gianni Govoni, vincitore di sette Gran premi al Toscana Tour e i giovanissimi Giacomo Casadei, Filippo Bologni e Guido Franchi, che proprio all’Equestrian Centre è di casa e qui è cresciuto stagione dopo stagione.

Un evento dunque da non perdere e che da oggi fino al 16 aprile offrirà a tutti gli appassionati gare entusiasmanti sugli ostacoli, ma anche un’occasione per le famiglie, visto che l’ingresso è completamente gratuito e aperto a tutti, di passare una giornata tra sport e natura.