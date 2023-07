Torna il Teatro del Fiume Estate con "Venti di Gioia"

È arrivata al suo ventesimo anniversario la rassegna "Teatro del Fiume – Venti di Gioia" curata da Nata Teatro, che quest’anno prevede un calendario di più di venti spettacoli, una programmazione ricchissima con compagnie provenienti da tutta Italia. "Siamo felici di questo traguardo - dice Livio Valenti, direttore artistico della Compagnia - Non vediamo l’ora di festeggiare questi primi vent’anni del Teatro del Fiume con i nostri spettatori, che da molto tempo ormai ci seguono appassionati e numerosi". Si comincia stasera alle 21.15 al Centro di Aggregazione Sociale di Giovi con lo spettacolo "La bella addormentata nel bosco" della compagnia I Pupi di Stac, ad ingresso gratuito. Per la festa della nascita della principessa Rosaspina, il Cameriere Berto si mette al lavoro, ma le fate da invitare sono 13 e il servito bello è da 12. Non venendo invitata, la fata più vecchia dona alla principessa una terribile profezia: a vent’anni si pungerà con un fuso e morrà. Grazie all’ultima fata buona, Rosaspina dormirà cent’ anni e si sveglierà solo con un bacio d’amore. Domani in via Timossi, a Bibbiena Stazione, va in scena la compagnia Lagrù Ragazzi con lo spettacolo "Storie dell’armadio", ingresso 6 euro. Si prosegue poi in piazza Mazzini a Rassina con un altro evento ad ingresso gratuito: martedì 11 luglio va in scena "Digiringiro Storia di una balena" della compagnia Blanca Teatro. A Pratovecchio, in piazza Rimembranze, il 13 luglio la compagnia Nata con "Don Chisciotte", ingresso 6€. Sempre la Compagnia Nata sarà a Bibbiena Stazione domenica 16 luglio al Centro Creativo con "Melina". La rassegna prosegue fino al 30 agosto tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15.