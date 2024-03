Torna il grande Mercato delle pulci. Oltre 600 banchi divisi in due settori

Ad Arezzo Fiere e Congressi si stanno per riaccendere i riflettori sul più grande evento dell’usato di privati in Italia. Questo week end, da sabato alle 15 fino a domenica alle 19, torna il grande il Grande Mercato delle pulci, per una giornata all’insegna del riciclo, del riuso e della partecipazione. Una novità attende tutti i partecipanti: i seicento banchi saranno distribuiti secondo due macrosettori. Il settore rosa con quattro padiglioni sull’usato contemporaneo di privati cittadini che vendono le loro cose personali e usate con il limite di 50 euro a pezzo, e il settore blu con due padiglioni sul vintage, antiquariato, collezionismo, handmade di hobbisti, di cui uno nuovo, il padiglione Rarity con l’usato passato selezionato e più ricercato di partite iva e professionisti. Saranno gli eventi collaterali e le collaborazioni di livello. In questa edizione ci sarà un’attenzione speciale per i bambini e per le loro famiglie: l’Associazione "Latte di Mamma", attiva sul territorio per dare supporto gratuito alle mamme in allattamento e alle nuove famiglie, organizzerà un "baby pit-stop" nel padiglione bambini e giochi. Presente Unicef con le sue iniziative, Contraerea con i giocolieri e il circo sociale del nuovo progetto Circostanze d’Incontro. Spazio anche all’arte: sarà presente l’Archivio di Mario Tozzi, diventato patrimonio dello Stato, insieme all’Istituto onnicomprensivo Marcelli di Foiano per un’anteprima del lavoro fatto con il progetto "Il Pittore ritrovato". E ancora: la personale di Cesare del Brenna, scultore orafo. Il centro d’aste Guido Riccio per una valutazione di oggetti vintage, i flash mob della scuola di danza Let me Dance e l’orchestrina di I Sonisti della scuola Musaika del Mosaico di Andreina.