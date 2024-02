Torna il Gran Galà. I grandi nomi dello sport nell’omaggio a Sconcerti

di Simona Santi Laurini

Novità in vista per la settima edizione del "Gran Galà dello Sport Città ", che torna esattamente tra un mese, lunedì 25 marzo al Teatro comunale "Mario Spina".

Ai consueti e prestigiosi premi dedicati alla memoria di sportivi eccellenti, si aggiunge quest’anno un riconoscimento dedicato alla memoria di un grande giornalista sportivo, che ha segnato la storia: Mario Sconcerti (nella foto), toscano, già direttore del Secolo XIX e del Corriere dello Sport, colonna di Sky, oltre che scrittore. La nuova categoria del giornalismo sportivo è nata di concerto con la famiglia di Sconcerti, in particolare la figlia Martina.

"È sempre gratificante e particolare ricevere un premio alla memoria – ci spiega, raggiunta al telefono – il contatto è nato perché mi ha cercata direttamente il sindaco l’anno scorso e mi ha proposto il premio. Ho subito sentito grande trasporto, ammirazione, sintonia e rispetto verso papà e la sua professione. In più, sia io che mamma abbiamo molto apprezzato la finalità benefica e sociale di questo evento. Senza dimenticare il legame territoriale, dato che papà è nato a Firenze". Sul nome del premiato vige ancora riserbo, ma possiamo dire che sia stata una scelta della famiglia, di Martina Sconcerti e della sua mamma. Una persona molto vicina a suo padre, che lei stessa ha conosciuto dopo la sua scomparsa, in occasione di un tributo riconosciutogli a Palazzo Vecchio.

E naturalmente, lunedì 25 marzo, Martina e sua madre saranno al "Mario Spina". Questo sul fronte delle novità. Rimangono confermate tutte le altre categorie con riconoscimenti intitolati a Fabrizio Meoni, Corrado Viciani, Alfredo Martini, Mario D’Agata, Bruno Beatrice, Vigor Bovolenta, Federico Luzzi, Gianni Di Marzio e Paolo Rossi. "Ringraziamo tutte le famiglie alle quali si ispirano questi dieci premi – interviene il sindaco Mario Agnelli – il Teatro ‘Mario Spina’, in questi sette anni, ha visto passare grandi personaggi sportivi, emozionanti storie di vita ed esempi positivi per le future generazioni, sotto il segno dei veri principi dello sport e della sana competizione". La peculiarità del "Gran galà dello Sport" è proprio quella di mantenere vivo il ricordo di campioni che hanno segnato la storia dello sport, avvicinando i loro nomi a quelli di sportivi contemporanei, spesso nel momento del loro exploit. Come dimenticare l’arrivo a dell’allora giovanissimo difensore del Frosinone Federico Gatti per il primo premio intitolato a Gianni Di Marzio, proprio nel momento in cui Gatti era passato nelle file della Juventus.

Senza dimenticare la finalità benefica dell’evento che, dal 2016, destina tutti i suoi proventi alla Confraternita di Misericordia . Tra i patrocini, Coni, Lega di Serie B e le federazioni sportive italiane di riferimento. Partner storico, la Fondazione Fair Play Menarini con la quale, da sempre, il premio condivide i valori etici e sociali legati a una sana pratica sportiva.