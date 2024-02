Torna domenica il Mercato di Via dei Musei

MONTEVARCHI

Quarta domenica del mese e a Montevarchi è tempo di "Mercato di Via dei Musei". La tradizionale fiera antiquaria ospiterà, nelle vie Isidoro del Lungo e Poggio Bracciolini, dalle 9 alle 19, una quarantina di banchini con oggetti del passato, di hobbistica, di modernariato e del collezionismo provenienti da tutta la regione. Una manifestazione ormai collaudata e diventata una tappa consolidata nelle manifestazioni del settore al punto che il mercatino, allestito nel cuore dell’ovale storico, è l’antiquaria più longeva della vallata. E in continua crescita: dal "battesimo" dell’8 dicembre del 1988, infatti, è aumentata la quantità e la qualità dell’offerta con gli espositori che si danno appuntamento nella mandorla medievale per esporre i loro "tesori", dai libri alle cartoline, agli arredi, fino agli oggetti arte del proprio ingegno.

"Si tratta di una buona occasione per fare una passeggiata nel centro storico – ricordano da Palazzo Varchi – ed immergersi nell’atmosfera dell’antiquariato, dell’artigianato artistico e del collezionismo". Ricordi del tempo che fu e non solo, perché anche questa domenica l’appuntamento mensile vedrà l’apertura sia al mattino sia nel pomeriggio dei tre musei cittadini: il Paleontologico, il museo di Arte Sacra e Il Cassero per la Scultura Italiana dell’Ottocento e del Novecento.