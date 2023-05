Torna domenica il mercato del cacio

Torna la XX edizione del Mercato del Cacio. Appuntamento a Civitella domenica prossima 7 maggio. Per l’intera giornata, i visitatori potranno conoscere chi sono i piccoli produttori di pecorini e caprini: non solo presenteranno e venderanno i propri formaggi ma ne racconteranno la storia. Ci saranno anche ricotta e raviggiolo e per il quarto anno i prodotti dei Presìdi Caciofiore della campagna romana, Formaggio Marzolina, Pecorino della Montagna Pistoiese oltre al Pecorino dei Monti Sibillini. E poi spazio agli amici del comune gemellato di Kampfelbach, con birra e i loro prodotti. Nella giornata, organizzata con la collavoratozione di Slow Food Val di Chiana, attenzione anche alle piccole produzioni.