Torna Chianina e Syrah: "Così aiutiamo il settore"

Nell’ annus horribilis per la razza chianina, che segna un ulteriore calo di allevatori che la producono (i dati appena resi noti dalla Cia parlano di un calo del 27% in 10 anni) Cortona non smette di credere fermamente nella qualità del prodotto tornando a proporre un appuntamento immancabile nel calendario delle iniziative in città. Il festival del buon vivere "Chianina & Syrah" è a nastri di partenza e dal 9 all’11 marzo proporrà la sua consolidata formula che metterà in vetrina le sue eccellenze locali più importanti, la carne Chianina, appunto, e il vino Syrah (tutto il programma è disponibile su chianinaesyrah.com). "Siamo consapevoli della crisi che attanaglia il settore – commenta Vittorio Camorri di Terretrusche Events ideatore e organizzatore dell’evento insieme al consorzio Vini Cortona e al Comune - in questi anni i consumi di carne chianina sono diminuiti e di conseguenza il settore e gli allevamenti sono andati in crisi. Il mancato ricambio generazionale è uno dei motivi. Ma il maggiore problema sta nei consumi, con una grossa diminuzione, in generale, dell’uso di carne sulle tavole. La Chianina, poi, sconta, i costi molto alti, con una bassa resa in termini assoluti, soprattutto se paragonata ad altre razze. Negli anni c’è stata una moda che ha un po’esaltato il mercato, ma che lo ha anche falsificato. Proprio su questa scia crediamo che manifestazioni come queste possano davvero fare la differenza, per dare e far conoscere il giusto valore che questo tipo di carne ha. È un prodotto di eccellenza che non deve essere consumato tutti i giorni, ma che merita un consumo consapevole e attento". Accanto alla chianina non può che esserci un percorso dedicato al vino con quello che ormai è diventato il vitigno per eccellenza del territorio cortonese, la Syrah. Oltre 40 cantine in degustazione, 35 stand gastronomici, tre masterclass sui vini, tre cene stellate, 5 talk e masterclass di cucina e tanti eventi pensati per i più piccoli. Sono i numeri della’edizione 2024, la settima in ordine di tempo. Un progetto dedicato anche ai più piccoli con laboratori a loro dedicati. La location per eccellenza sarà il centro convegni Sant’Agostino. "Abbiamo da poco celebrato un altro grande protagonista della nostra tavola, l’Aglione, e con Chianina & Syrah proseguiamo con la valorizzazione di due storici protagonisti", conferma Paolo Rossi, assessore all’agricoltura e alle attività produttive di Cortona.

Laura Lucente