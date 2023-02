Torna Cabaretto, lo show teatrale a scopo benefico

"Cabaretto – Il meglio del peggio" è lo spettacolo che andrà in scena giovedì 23 febbraio alle 21,15 al teatro Masaccio. Lo storico show teatrale cabarettistico targato Paro Paro, che ha inaugurato le produzioni dell’associazione culturale e dato avvio al percorso di crescita di questa realtà cinque anni fa, torna per una serata dalle finalità benefiche. Il ricavato della serata, infatti, sarà devoluto all’acquisto di un defibrillatore che verrà collocato nel parco Falcone e Borsellino, nell’area riqualificata attraverso il progetto Le 4 Panche, nell’ambito del Pcto sui beni comuni e anche alla manutenzione dei defibrillatori già presenti nel territorio comunale. L’evento, organizzato dal Rotary Club Valdarno, in collaborazione con Paro Paro e con il patrocinio del Comune di San Giovanni, è stato presentato dal vicesindaco Paola Romei, dal presidente del Rotary Club Valdarno Pietro Focardi e dal direttore artistico dell’associazione Paro Paro Massimiliano Fruchi. "Divertimento e solidarietà – ha commentato il vice sindaco Paola Romei – un evento da non perdere perché potremo ridere, scherzare, stare in compagnia e contribuire all’acquisto e alla manutenzione di una strumentazione utile all’intera comunità". Lo spettacolo è una sorta di revivalbest of degli sketch più amati del quintetto fondatore dell’associazione Paro Paro formato da Massi Fruchi, Francesco Marini, Gloria Giovannetti, Annalisa Cuccoli e Jessica Citroni. "Come Rotary club Valdarno – ha sottolineato il presidente Pietro Focardi – siamo felici di organizzare un’iniziativa come quella del 23, perché valorizza giovani e talentuosi artisti del territorio permettendo anche di portare avanti una finalità benefica: un defibrillatore può salvare una vita".