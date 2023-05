Torna Bimbimbici, famiglie su due ruote per promuovere la mobilità sostenibile

Sport, aggregazione, divertimento ma anche promozione della mobilità sostenibile per la maggiore vivibilità dei centri urbani nel rispetto della natura: un’idea e uno stile da fare propri fin da piccoli. E’ lo spirito di Bimbimbici, la manifestazione nazionale organizzata dalla Fiab col patrocinio del Comune e Ceaa giunta quest’anno alla sua 21esima edizione, e che oggi torna con la consueta pedalata in sicurezza per famiglie e bambini attraverso le principali strade e parchi della città. Si partirà alle 10 dal Parco Ducci da dove, accompagnato dalla scorta della Polizia Municipale, l’allegro gruppo di ciclisti percorrerà circa 10 chilometri, adatti anche ai più piccoli, con un rientro previsto per le 12. Dalle 10 e per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti, il transito verrà interrotto nel tragitto che toccherà vari parchi cittadini. Il tema della mobilità sostenibile sarà oggetto anche del convegno "Attenzione bambini in città" che sabato 20 concluderà il progetto "Muoviamoci insieme" finanziato dal bando del Ministero dell’Istruzione sulla "Transizione ecologica delle scuole" e dal Comune di Arezzo. Si terrà a partire dalle 16 alla Casa dell’Energia.

"Bimbimbici oltre ad essere un’iniziativa sportiva per tutti è anche portatrice di un messaggio importante di sostenibilità ed educazione all’ambiente destinato ai piccoli ma anche ai genitori" dice l’assessore Scapecchi.