Torna Baglioni, è tutto esaurito al Petrarca "Il racconto di una vita": notte di successi

di Gloria Peruzzi

AREZZO

Venti anni fa uscì dal palco sorretto dai body guard, chissà se lo ricorda ancora. Claudio Baglioni suonò al Centro Affari, nel dicembre del 2003, era una delle date di "Crescendo" il tour organizzato nei palasport con un palco bellissimo, posto al centro della sala. Una struttura innovativa che ricostruiva i vani di un palazzo su tre piani, disegnata dallo stesso Baglioni.

Bellissime scenografie, comparse, attori e ballerini, i suoi musicisti e un quartetto d’archi femminile (cui poi si aggiungerà, per tutto il resto della tournée, la violoncellista aretina Elisa Pieschi), tutti insieme a lui sul palco e tutto intorno il pubblico che, alla fine del concerto, salutò il cantautore mentre scompariva in braccio agli uomini della sicurezza.

Claudio Baglioni torna ad Arezzo, grazie alla Fondazione Guido D’Arezzo, oggi alle 21, al teatro Petrarca con "Dodici Note Solo BIS" e una dimensione completamente diversa: "Mi piace cambiare spazi alla mia musica" dice il cantautore.

Al teatro Petrarca, sold out da tempo, canterà una selezione del suo repertorio musicale suonato con tre strumenti a tastiera, una è un pianoforte digitale-acustico, le altre due sono macchine da suono: "Certe volte la scaletta vorrei farla con un’estrazione a sorte proprio per non incorrere nella problematica di prendere decisioni - continua Baglioni - Cerco di creare un racconto attraverso le diverse timbriche e la scelta di alcune canzoni, alcune tra le più popolari, ma altre invece anche di ‘seconda fila’, quelle che io ritengo tra le cose migliori che sono riuscito a fare".

Lui mette la voce, le mani e il cuore, il suo pubblico l’emozione e gli applausi. E’ il tour dei record: centocinquantasei concerti nei più prestigiosi teatri lirici e di tradizione italiani in quattrocento giorni. Autentico maratoneta del palco, ai primati Baglioni è abituato. "La vita è adesso" l’album del 1985 è l’album più venduto di sempre in Italia e "Questo piccolo grande amore", il suo più noto successo è stato premiato come "Canzone d’amore del secolo".

Solo qualche esempio di un percorso artistico, lungo cinquant’anni che ha acquistato, "Strada facendo", maturità, eleganza e raffinatezza. Perfezionista sul palco, riservato nella vita, sempre con la mano tesa a portare sostegno e attenzione dove c’è bisogno.

Per oltre dieci anni ha organizzato il festival "O’scia’" a Lampedusa nella spiaggia della Guitgia, per parlare di immigrazione attraverso il linguaggio universale della musica. Claudio Baglioni "tramite l’arte ha saputo descrivere la vita, per battere il tempo a tempo di musica", è la motivazione con cui si è aggiudicato il Premio Tenco.

Il riconoscimento che viene assegnato alla carriera degli artisti che, come lui, hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore. "Un premio alla carriera è un segno positivo che arrivi molto tardi perché vuol dire che la carriera è ancora in esistere", aveva detto Baglioni in quell’occasione. Il mese successivo Baglioni partiva per questo nuovo tour che stasera incanterà ancora il pubblico aretino. Sarà un’orchestrazione di stati d’animo, di riverberazioni lontane, ma presenti all’orecchio degli ascoltatori.