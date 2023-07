Torna a splendere Il bastione del Ponte

Il Comune di Sansepolcro e i volontari dell’Accademia Enogastronomica della Valtiberina hanno ridato un po’ del loro splendore agli spazi verdi del Bastione di Porta del Ponte all’interno dell’ex convento dei Servi di Maria, in seguito ex scuola media Luca Pacioli. L’area in oggetto versava in profondo degrado, in quanto da molti anni era stata abbandonata, con il risultato che la vegetazione, in alcuni tratti, aveva raggiunto un’altezza di oltre due metri, creando una specie di "giungla". L’amministrazione comunale e i volontari hanno quindi provveduto a ripulire un luogo che ha tanti biturgensi ricorda gli anni felici della loro adolescenza. L’area in oggetto rientra nel progetto del Museo di Arti e Mestieri, i cui lavori inizieranno i primi di settembre e termineranno a fine 2024.