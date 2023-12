Torna a Spasso al Museo. La no stop delle Gallerie I quattro musei di Arezzo propongono per le Festività Natalizie i "Campi Museali Invernali": un progetto didattico per bambini fra i 6 e gli 11 anni che li condurrà alla scoperta di antico e moderno. Laboratori, giochi e attività per conoscere civiltà e culture passate.