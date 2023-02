Torna a casa: cade in moto e muore Tragedia a Pratantico, ponte chiuso

di Federico D’Ascoli

e Alberto Pierini

Ha infilato il ponte di Pratantico sotto una pioggia leggera che già aveva intriso la sede stradale. Dopo le 21, con il gusto di chi assapora il ritorno a casa, distante solo poche centinaia di metri. Ma da quel ponte non è uscito. È la morte tragica di un uomo di 54 anni, la cui vita si è spenta sopra quelle arcate che avrà percorso in passato forse migliaia di volte. Era in sella ad uno scooter, un’Honda 125, di quelli che non sono potentissimi ma ti garantiscono una buona velocità di crociera.

Arrivava da Arezzo, era diretto a Pratantico, dove secondo le prime indicazioni viveva. Ha percorso tutta la dritta che dalla città si spinge nella direzione del Valdarno, ha attraversato via Fiorentina, ha sfiorato la ex Unoaerre e si è immerso nel centro di San Leo. Poi il tratto buio che precede il ponte, fino al suo ingresso.

Pochi secondi, la fine. Forse proprio tradito dalla sede stradale bagnata, come non lo era da tempo, ha perso il controllo della sua moto. Gli è schizzata di colpo, l’ha sbalzato indietro. Ed è ricaduto pesantemente a terra. L’ipotesi è che sia andata a sbattere sul marciapiede che costeggia il ponte, provocandone la caduta.

La peggiore delle cadute, è rimbalzato sbattendo violentemente la testa.E rimanendo immobile sulla sede stradale. A dare l’allarme è stato il primo automobilista in arrivo alle sue spalle. E che si è trovato di fronte ad una scena, muta e straziante. Perché in mezzo al ponte c’era il corpo disteso del motociclista e ad una distanza di almeno trenta metri la sua moto, che ha continuato da sola la sua corsa "scossa" verso l’altro lato del ponte.

Tra l’altro quasi in contemporanea erano in corso i soccorsi su un altro incidente, in viale Santa Margherita, con due feriti. Mettendo duramente alla prova la macchina del 118 e in una fase di grave difficoltà nei soccorsi.

Chi è arrivato ha comunque constatato la fine del centauro, quasi sicuramente morto sul colpo. Era nato nel 1968, aveva quindi 54 anni, sempre che non avesse avuto il tempo di compierne 55 in questo scorcio di inizio anno. Sul posto la polizia stradale, che in un clima di mezzo inverno ha eseguito i rilievi: ma di fronte ad una dinamica amaramente chiara. Nessuna altra macchina intorno, il corpo al centro del ponte, la moto parecchio più avanti: l’immagine di un incidente mortale in solitaria, senza dover ricostruire traiettorie di scontri o di incroci con altri possibili automobilisti.

La stradale per prima cosa ha bloccato il ponte da entrambi i lati: con le fettucce e i mezzi di servizio a sbarrarlo sia nella direzione di San Leo che in quella da Pratantico.

Una via senza alternative: le auto hanno cominciato ad allungarsi in coda dietro al blocco stradale, chi diretto ad Arezzo magari per la movida e chi a casa. Proprio come il cinquantenne, all’ora di andare in macchina non se ne conoscevano ancora le generalità, bloccato dal destino a poche centinaia di metri dal traguardo.