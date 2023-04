Topi tra i bidoni a Montevarchi Proteste e tam tam sui social

Ha fatto il giro dei social il video che ritrae una colonia di topi prendere letteralmente il controllo di un’isola ecologica a Montevarchi. La scena è stata girata da una residente e caricata su Facebook per denunciare lo stato di degrado delle postazioni in cui sono situati i cassonetti della spazzatura e vede i roditori invadere la superficie alla base dei nuovi bidoni collocati all’intersezione tra via Podgora e via Piave. Partite immediatamente le segnalazioni al Comune e all’Asl, affinché gli enti preposti adottino le misure necessarie ad arginare il problema. Il Partito Democratico ha rilanciato il filmato attraverso un post, puntando il dito contro l’amministrazione comunale: "Ecco cosa sta diventando Montevarchi sotto la giunta Chiassai. Montevarchi sporca, invasa anche dai topi, una situazione intollerabile alla quale va trovata immediatamente una soluzione. Questa è la realtà della nostra città. Montevarchi deve tornare ad essere pulita e vivibile".

Non sono mancate le reazioni e i commenti al video con protagonista la famiglia di ratti che si adopera nella ricerca di cibo tra i cassonetti in pieno giorno. C’è chi assicura di averne incrociati alcuni nel quartiere del Pestello, forse delle pantegane considerando stazza e dimensioni. Ma la zona più colpita sembrerebbe quella di Sant’Andrea e del Peep.

Un fenomeno che si sarebbe diffuso a macchia d’olio nelle parti periferiche della città. Alcuni residenti, interpellati direttamente sul problema rispondono: "L’incrocio tra via Podgora e via Piave è solo un esempio. I ratti sono ormai di casa anche nelle vicinanze del distretto socio-sanitario. E non viene risparmiato neanche viale Matteotti, dal semaforo fino al polo scolastico e al palazzetto dello sport. Numerosi i topi anche tra l’hotel Valdarno e le attività commerciali di piazza Marchesi. Vicino ai cassonetti ci sono ancora trappole che risalgono a ispezioni di molto tempo fa, ma evidentemente non sono più efficaci. C’è bisogno di un intervento massiccio di derattizzazione da parte delle autorità". Un vero e proprio appello, quello dei montevarchini, a mettere in sicurezza le aree maggiormente colpite dall’invasione dei roditori, animali che nella maggior parte dei casi sono attirati soprattutto da rifiuti lasciati per strada e non conferiti correttamente all’interno dei cassonetti. Con potenziali rischi per la salute.