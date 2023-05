Tolti i dossi della discordia

Nelle settimane scorse, a Bucine, si era scatenata una polemica per la collocazione di alcuni dossi per l’attraversamento pedonale in centro.

La lista "Alleanza per Bucine" aveva tuonato contro l’amministrazione, sottolineando che la presenza delle due cunette rialzate dal piano stradale, che nella parte centrale superavano l’altezza dei marciapiedi, creava gravi difficoltà, se non addirittura impedimento, a chi si trovava a transitare in zona.

Ne era quindi stata chiesta l’immediata rimozione. "Oggi va in scena, a pochi passi dal teatro comunale, quello che speriamo essere l’ultimo atto di una commedia da far invidia alla miglior compagnia comica teatrale – ha detto la minoranza, nell’annunciare che i dossi sono stati rimossi – Purtroppo tutto ciò è pagato dai cittadini e contribuenti, a cui si somma il disagio subito nei mesi di chiusura della strada. Chissà se al nostro sindaco basteranno i tanto decantati 12 mila euro di avanzo per rimediare allo scempio.

Molto di più e molto meglio si dovrà fare nel prossimo futuro in questo Comune, perché il nostro territorio e i suoi cittadini lo meritano".

E così le ruspe sono state mese al lavoro per rimuovere i dossi della discordia.