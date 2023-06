"Tolleranza zero: stanno per partire le prime multe"

"Una novità funzionale al modello di città ecologica e smart che intendiamo perseguire", ‘assessore Alessandro Casi aveva salutato così il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing, gestito dalla società Tier Mobility, alla presentazione il 30 maggio. Oggi, a distanza di due settimane, emergono già delle problematiche. Dall’uso sui marciapiedi, anche da parte di minorenni, all’abbandono indiscriminato. Quindi quali saranno i prossimi passi? "In questi primi giorni avevamo deciso di alzare il livello di tolleranza delle infrazioni. Ora arriveranno anche le multe" spiega l’assessore. Ma c’è anche un particolare che, forse, non tutti gli utenti conoscono, soprattutto chi pratica "l’abbandono selvaggio". "Ricordo una cosa: l’utente che lascia il monopattino, fuori dai punti di raccolta, continua a pagare il noleggio. E rischia multe salate perché il mezzo è geolocalizzato e ha la targa" spiega Casi. E per quanto riguarda l’età di chi lo guida? "Per accedere alla app è richiesta la copia di un documento, quindi un minorenne può usufruire del servizio solo grazie a un adulto compiacente. Direi che in questo caso il problema è sociale e servirebbe maggiore buonsenso".