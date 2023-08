Toccati i 40 gradi: il picco ad Antria Valdichiana più calda, i dati in città

di Alberto Pierini

La febbre a 40. Un febbrone da cavallo quando la certifica il barometro, un caldo della malora quando a segnare la temperatura è una centralina. Tutto grazie alla meticolosa rete di stazioni insediate in tutta la provincia da Arezzo Meteo: un sito privato ma dal grande valore pubblico. E senza il quale andremmo poco lontani dal classico "fa caldo" sussurrato in ascensore o al bar.

I quaranta gradi sono stati toccati proprio ieri, intorno alle 15. Per l’esattezza ad Antria, una zona ricercatissima alle porte di Arezzo, anche per il suo clima: ma si sa, l’estate del 2023 non perdona. Una temperatura reale e quindi di certo inferiore a quella percepita: sia pur non di molto, considerando che la stazione segna un’umidità del 26%, quindi non esagerata.

E proprio Antria diventa per un giorno la sintesi di un fenomeno. Perché i 40 gradi tondi sono accompagnati da una minima di 16,1. Una differenza macroscopica, tra la morsa della canicola e il golfino leggero della sera. E che scioglie un altro rebus: perché qui il bollino rosso non scatta mai?

La domanda è lecita: a ieri il codice campeggiava sia su Firenze che su Perugia e noi siamo nel mezzo. Una traccia di soluzione la fornisce Lorenzo Sestini, responsabile di Arezzo Meteo. "Credo che la risposta arrivi da due fronti. Un tasso di umidità non molto alto. E un’escursione termica marcatissima". In sintesi, la differenza tra la massima e la minima. Non dappertutto di 24 gradi come ad Antria ma siamo lì.

Il caldo non è uguale per tutti? No, naturalmente. E al di là dei numeri del 19 agosto lo stesso Sestini indica le zone opposte. "In generale la Valdichiana è quasi sempre la zona più calda della provincia. E nel comune il fresco maggiore è a Palazzo del Pero". L’approccio scientifico, e quindi serio, non può andare oltre. I numeri della giornata sì.

Per i più curiosi li concentriamo nel grafico in alto, facilmente consultabile. Rimaniamo in città. A parte il "girone" di Antria a pagare dazio al caldo ci sono soprattutto Chiani (che supera il tetto dei 38 gradi), mentre in città i grossi quartieri, come Fiorentina e Tortaia, si attestano poco sopra i 36 gradi. A San Donato la temperatura è inferiore ma con un tasso di umidità che sfiora il 50% e quindi l’effetto dovrebbe essere più o meno lo stesso.

E in provincia? L’indicazione della Valdichiana trova le sue conferme: ad esempio con gli oltre 37 gradi di Manciano, vicino a Castiglion Fiorentino. Ma non è da solo. Perché ad esempio Castiglion Fibocchi, che volta il muso verso il Valdarno, è sempre a 37.2: e in Casentino Salutio viaggia ad un 37.7 che poi in termini di temperatura percepita sale sulla soglia dei 39 gradi. Un Casentino dove l’umidità è più alta che nelle altre vallate, fino al 40% di Bibbiena.

Una "griglia" gigantesca e contro la quale gli antidoti sono pochi, almeno quelli davvero efficaci. I tuffi in acqua sono i primi, dalle piscine ai corsi d’acqua strategici. Il resto è appeso ai condizionatori e ai supermercati. Mentre il meteo indica calura persistente fino a venerdì, poi la classica "rottura" della stagione. E lì il timore di un altro pericolo: quello di eventuali precipitazioni senza misura, tipiche dell’attuale cambiamento climatico. Finora la provincia le ha assaggiate a tratti, specie in alcune zone agricole molto ricche. ma senza le conseguenze pesanti di altre zone. Ma il 2023 è un anno thrilling: e dopo i 40 gradi non è detto che guarisca.