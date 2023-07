Tiziano, l'ultima carezza, la morte del senzatetto più famoso di Arezzo

Era il suo ufficio, l’angolo di mondo nel quale più spesso chiedeva un aiuto. In punta di piedi, non era di quelli insistenti: e anche per questo la sua morte ha fatto male. Era il suo angolo di mondo quel sottopasso di via Vittorio Veneto, lo stesso nel quale i camion sbagliano misura e si incastrano. Tiziano, il senzatetto più famoso di Arezzo, le misure non le sbagliava: perché non le prendeva. Viveva alla giornata, aveva accettato l’ospitalità di quella roulotte, pensava al suo cane. Gli hanno preso a mattonate i vetri: ma poi gli avevano chiesto scusa, non avevano capito che era lui. E’ morto nella sua roulotte, seduto, con il cane a tentare di salvarlo. Nel suo "ufficio" di via Veneto hanno deposto un mazzo di fiori. L’ultima carezza. O forse la prima, chissà.

