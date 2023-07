Tiziano Birra, l'ultimo riposo ad Arezzo, il Comune si farà carico della sepoltura

AREZZO

Aveva scelto Arezzo per vivere, ci resterà anche per riposare in pace. Sarà sepolto sabato mattina alle 11,30 al cimitero di Arezzo Tiziano Birra, il senzatetto trovato morto nei giorni scorsi all’interno della sua roulotte parcheggiata nel resede di una scuola in via XXV Aprile. Una tumulazione a cui provvederanno i servizi sociali del Comune, dopo che la questura ha provato a mettersi in contatto con la famiglia del 57enne in Svizzera. Originario del Canton Ticino da qui Tiziano se ne era andato molti anni fa senza dare notizie. Dopo aver perso il lavoro e dopo una depressione, la scelta della strada. Aveva girato l’Italia fino a "stabilirsi" ad Arezzo, solo di recente i parenti avevano saputo dove si trovasse ma i rapporti non si erano ricuciti tanto che appunto sarà il Comune a farsi carico della sepoltura.

E’ morto nella sua roulotte, l’unico riparo che aveva voluto accanto al fedele Bubu. Proprio il cane aveva dato l’allarme abbaiando insistentemente fuori dal mezzo acquistato grazie a una colletta di alcuni aretini. Adesso al bar vicino al sottopasso di via Veneto dove tutti conoscevano il senzatetto, è attiva una colletta per provvedere alla rottamazione. Il meticcio Bubu è ospite del canile affidato alle cure dell’Enpa, in ottima salute e in regola con i vaccini.

A.B.