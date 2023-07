Tirolesi avanti fino a Capodanno Il mercatino allunga di dodici giorni E spunta la terza baita in piazza

di Alberto Pierini

Fa quasi l’effetto di un ventilatore. Nel caldo soffocante di fine luglio, in vista dell’afa di agosto, nel circuito già rientra la Città di Natale. Un colpo di fresco salutare? Sì ma anche la notizia dell’ennesimo rilancio.

Il Mercatino Tirolese ha accolto la richiesta che un anno fa era arrivata dal Comune e dalla Fondazione Intour. E in accordo con la Confcommercio, che si è inventata tanti anni fa i banchi più meridionali del profondo nord, ha deciso di rialzare la scommessa su Arezzo.

La sintesi? I giorni di apertura si allungano a dismisura. Da una parte l’apertura settimanale viene anticipata al giovedì: fino all’anno scorso le casine entravano in azione solo il venerdì.

E la seconda mossa è quella di allungare la corsa fino a Capodanno, invece di fermare l’avventura a Santo Stefano, come era abituato a fare e come aveva fatto anche pochi mesi fa, alla fine del 2022.

E’ una scelta che tra l’altro ipoteca per l’ennesima volta la sede della festa di passaggio tra i due anni: sarà ancora una volta Sant’Agostino, piazza Grande è occupata. Ma questo è solo un dettaglio.

Del piano di rilancio fa parte la terza baita proposta tra le casine. Non si torna a quella grande, che aveva cambiato il colpo d’occhio del loggiato nei primi anni di questa iniziativa, ma le proposte gastronomiche si moltiplicano. La nuova arrivata sarà centrata sui primi, naturalmente del profondo nord. Quindi in testa i canederli, da quelle parti quasi piatto nazionale, ma anche gli spatzle e gli schlutzkrapfen, i classici ravioli tirolesi.

L’ultimo tratto del mercatino sarà davvero no stop: perché l’apertura sarà continuata, dal 21 dicembre fino al primo gennaio. Una soluzione che moltiplica i weekend disponibili e quindi le possibilità di prenotazione.

E le prime sono già arrivate. Una signora ha scritto una mail proprio ieri per chiedere informazioni su come prenotare lei e la sua famiglia per una visita alla Casa di Babbo Natale. Tranquilla, di posti disponibili ce ne sono ancora, ma la prudenza non è mai troppa. Intanto per la cittadella dei bambini la conferma resta quella di palazzo di Fraternita.

La moltiplicazione dei giorni per i banchi tirolesi di sicuro andrà in tandem con il resto della Città di Natale. Che già l’anno scorso era riuscita a prolungare l’effetto dell’evento fino al 6 gennaio, tra l’altro con numeri che restano un record tra le settimane turistiche dell’anno. Ma già allora l’assessore Simone Chierici aveva lanciato la sua proposta per battere il ferro finché è caldo. E i colpi stanno arrivando. L’apertura della Città di Natale nel suo complesso è già fissata a sabato 18 novembre. Quasi due mesi filati, dalla parte bassa del Corso fino a piazza Grande e al Prato.

Neanche il tempo di scollinare il grande caldo di questi giorni e già cominceremo a vedere negli specchietti la sagoma della più grande festa dell’anno. A che serve ormai il ventilatore?