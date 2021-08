Arezzo, 4 agosto 2021 - Tournée estive nei campeggi di Toscana e Veneto, firma autografi e foto con i fans. Da quando ha superato i 4 milioni di followers su Tik Tok, Salvatore Roccaro non si ferma più. Tra campagne pubblicitarie, una linea di merchandising autoprodotta con la sua faccia e quella della figlioletta Giorgia, e il tentativo di finire nel Guinnes dei primati, la scalata ai social dell’influencer valdarnese è inarrestabile. Con oltre 4minioni di followers su Tik Tok si trova adesso al 25esimo posto nella classifica italiana degli influencer e 16esimo tra gli uomini. Salvatore Roccaro è anche il primo influencer di Toscana e oltre che della provincia di Arezzo. Terzo...

Arezzo, 4 agosto 2021 - Tournée estive nei campeggi di Toscana e Veneto, firma autografi e foto con i fans. Da quando ha superato i 4 milioni di followers su Tik Tok, Salvatore Roccaro non si ferma più. Tra campagne pubblicitarie, una linea di merchandising autoprodotta con la sua faccia e quella della figlioletta Giorgia, e il tentativo di finire nel Guinnes dei primati, la scalata ai social dell’influencer valdarnese è inarrestabile. Con oltre 4minioni di followers su Tik Tok si trova adesso al 25esimo posto nella classifica italiana degli influencer e 16esimo tra gli uomini.

Salvatore Roccaro è anche il primo influencer di Toscana e oltre che della provincia di Arezzo. Terzo nella categoria "Creator "e secondo in quella "Family" di Tik Tok con tanto di certificazione rilasciata da influenceritalia.it, il sito che verifica appunto il percorso di Salvatore e colleghi.

Il valdarnese organizzatore di eventi, mago animatore di feste per bambini che nel 2020, sfortunato anno della pandemia aveva perso il suo lavoro, adesso è un TikToker di professione con tanto di contratto firmato con un’agenzia di Influencer che gli passa campagne musicali da inserire nei video.

Non solo, ha creato anche il brand "Waooo" un negozio online in cui acquistare magliette, felpe, shopper, cappelli, tazze brandizzate. La vera svolta dopo il primo milione di seguaci, da allora l’ascesa sul social network cinese non si è più fermata, fino a raggiungere i 3 milioni di seguaci a giugno, che sono diventati 4 milioni a luglio. Salvatore Roccaro è diventato un Tiktoker super seguito nella categoria famiglia e bambini.

Qui i suoi divertenti video insieme alla figlioletta Giorgia, spopolano e raggiungono in poco tempo milioni di visualizzazioni, tanto da far diventare quella di Tik Tok una vera occupazione. Tutto era nato quasi per gioco durante il primo lockdown. Prima Salvatore Roccaro, 36enne di Terranuova Bracciolini, nella vita faceva tutt’altro. Aveva un’agenzia di animazione, organizzava feste di compleanno, battesimi, matrimoni e spettacoli di magia. Un’attività messa al palo dalle restrizioni causate dal Covid.

E così quello che era nato come passatempo in famiglia, con i primi video realizzati in casa con moglie e figlia, è diventato un vero lavoro.

"Qualche settimana fa abbiamo superato i 4milioni di followers – dice Salvo - attualmente siamo in tournée ospiti in vari campeggi tra Toscana e Veneto. Facciamo interviste, foto e firmiamo autografi. Cercheremo anche di aiutare l’anghiarese Alessandro Landini che scolpisce nei cocomeri i volti di personaggi famosi intagliandoli e poi consegnandoli ai diretti interessati, ad entrare nel Guinnes dei primati. Presto infatti verrà a casa nostra per recapitarci due angurie scolpite con il mio volto e con quello di mia figlia Giorgia. In questo momento siamo 25esimi nella classifica italiana degli influencer, primi in Toscana. Siamo felici e increduli, la gente ci ferma per strada per fare foto - spiega Salvatore Roccaro - e con l’aumento esponenziale dei followers sono aumentati anche i contatti per pubblicizzare prodotti sui nostri canali social. Ci sono negozi e brand che puntano su di noi per promuovere abiti, canzoni e quant’altro durante i nostri video. Oltre ai filmati di magia abbiamo ampliato l’offerta e realizziamo anche divertenti video in cui Giorgia mi fa degli scherzi e viceversa. Sono video che fanno divertire sia le famiglie che i bambini e questo ci fa molto felici".