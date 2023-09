Thevenin: cena di beneficenza dell’Ordine di Malta

Arezzo, 5 settembre 2023 – Sabato 9 settembre, alle 20, si terrà una cena di beneficenza in località San Polo 57 a cui si accede percorrendo via Boso degli Ubertini, traversa di via Bonconte da Montefeltro.

La cena, a favore di Casa Thevenin, è stata organizzata dalla Sezione di Arezzo della Delegazione di Firenze dell’Ordine di Malta, per raccogliere i fondi per l’acquisto di lettini antinfortunistici adatti a prevenire le cadute accidentali dei bambini.

La Sezione di Arezzo dell’Ordine di Malta è impegnata a Casa Thevenin dal 2017, quando le Suore della San Vincenzo de Paoli, dopo 147 anni, hanno dovuto lasciare l’Istituzione per la carenza di religiose. La cena sarà realizzata con prodotti a Km zero generosamente donati da aziende e benefattori aretini.

È necessaria la prenotazione: 3358357183, oppure: 3382411995. L’offerta è di venti euro.