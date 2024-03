"Theatre of Violence" il docu film per Mondovisioni La rassegna di docu-film Mondovisioni prosegue con proiezioni di impatto come "20 days in Mariupol" e "Theatre of Violence", chiudendo con storie di vita complesse. Firme di Internazionale introducono le proiezioni, offrendo una prospettiva approfondita sulle realtà del mondo contemporaneo.