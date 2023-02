"The Wrestler" Prosegue la rassegna di cinema all’Aurora

Aurora Cinema presenta "Tifo, Rito e Mito Lo sport al cinema", una rassegna a cura di Francesco Maria Rossi e Luca Innocenti in programma al Circolo culturale Aurora di Arezzo in piazza Sant’Agostino. Domani lunedì 27 febbraio alle ore 21,30 l’appuntamento sarà con la proiezione di The Wrestler film del 2008 di Darren Aronofsky. Randy, lottatore di wrestling sul viale del tramonto, cerca di dare un senso alla sua travagliata esistenza professionale ed umana. The Wrestler (2008) di Darren Aronofsky segnò il trionfale ritorno sulle scene di Mickey Rourke dopo anni passati nell’ombra. Insieme a lui la bravissima co-protagonista Marisa Tomei. Affascinante il doppio binario fra personaggio interpretato e vita privata del protagonista: Rourke aveva infatti abbandonato per anni l’attività cinematografica dedicandosi al pugilato e alla lotta. Leone d’Oro a Venezia. Ingresso libero con tessera Arci. Prossimo appuntamento lunedì 6 marzo con "Io, Chiara e lo scuro" film del 1982 dsi Maurizio Ponzi con Francesco Nuti.