"The other side of art". Giornata a tutta danza. Sfide a colpi di Hip hop

Sfide a colpi di Hip hop e street dance protagoniste ad Arezzo nel nuovo festival "The other side of art". La rassegna, promossa dall’associazione culturale Progetti Per La Danza, andrà a offrire un’occasione di ritrovo per scuole, associazioni e allievi di tutta la penisola impegnati nelle discipline urbane della danza attraverso una serie di iniziative che troveranno il loro fulcro nel contest in programma dalle 11 di stamani 17 novembre al teatro Tenda. Questo momento sarà la conclusione di un complesso e articolato percorso che, sostenuto dal contributo dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, prevederà workshop, laboratori, incontri di formazione e masterclass finalizzati a coinvolgere le giovani generazioni attraverso la street art nelle sue diverse forme. L’organizzazione di "The other side of art" ha fatto affidamento sulla collaborazione del maestro e istruttore aretino Andrea Bertocci, direttore artistico della crew Flash Kids, che ha posto al servizio del progetto la sua esperienza nel settore. Il cuore della rassegna sarà il contest al teatro Tenda dove verrà prevista dalle 14 una vera e propria sfida aperta a diverse fasce d’età e intere crew.