The Fabulous Journey, La Compagnia Teatrale Maner Manush presenta Commedia dell'Arte e Maschere

La Compagnia Teatrale Maner Manush presenta The Fabulous Journey spettacolo di Commedia dell’Arte e Maschere. Nel Rinascimento, attori girovaghi presentarono nuovi personaggi viaggiando in carovane in tutta Europa. Lo spettacolo The Fabulous Journey racconta storia e avventure dei commedianti Isabella Canali e Francesco Andreini, capocomici della Compagnia dei Gelosi, che portarono il teatro fino alla corte del Re Sole, creatori di lazzi, storie, maschere e celebri personaggi. The Fabuluos Journey percorre le tracce delle carovane dei comici e sarà presentato in doppia lingua italiano e inglese stasera alle 21,30 a Spazio Seme in via del Pantano 36, ad Arezzo.