"The Ameriguns" il lavoro di Galimberti a Spazio Imago

Da oggi al 7 gennaio presso la Galleria Spazio Imagodi Via Vittorio Veneto 3320 sarà esposto, per la prima volta nella sua totalità, "The Ameriguns" il lavoro di Gabriele Galimberti sulla passione tutta americana per il possesso delle armi da fuoco. Ancora una volta l’associazione fotografica Imago, nata con lo scopo di promuovere, valorizzare e diffondere la fotografia quale forma artistica di espressione, offre ad appassionati, professionisti, curiosi, l’opportunità di avvicinarsi al mondo della fotografia ospitando un autore di rilievo internazionale nell’ambito della fotografia documentaria. Pluripremiato per le sue immagini, Gabriele Galimberti ha esposto in tutto il mondo, ha lavorato negli anni per riviste e quotidiani internazionali come National Geographic, Sunday Times, Le Monde, Stern, La Repubblica e con "The Ameriguns" ha vinto, nella sezione Ritratti, il World Press Photo 2021, il più prestigioso concorso di fotogiornalismo al mondo. "La metà di tutte le armi da fuoco al mondo possedute da privati cittadini per scopi non militari si trova negli Stati Uniti d’America". Ottomila miglia di guida tra l’East e la West coast per incontrare possessori di armi e ritrarli nel loro mondo, ricorrendo alla formula visiva cifra stilistica di Galimberti: ritratti con oggetti, collezioni, dettagli. Ingresso libero nei weekend dall’8 dicembre al 7 gennaio orario 10-19.