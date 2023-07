Tevere, piano di sicurezza Bonifica per 18 chilometri e interventi sui torrenti

di Claudio Roselli

Quello in corso sarà l’anno del Tevere: la manutenzione ordinaria interesserà 18 dei 34 chilometri del tratto toscano del fiume, sottoposto a un accurato intervento a Sansepolcro e a Pieve Santo Stefano. Stesso discorso per diversi dei suoi affluenti. Di questo argomento si è parlato nei giorni passati a Sansepolcro nel corso di un incontro tenutosi a Palazzo delle Laudi fra i vertici del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno – c’erano la presidente Serena Stefani e l’ingegnere ambientale Chiara Lilli – e l’amministrazione comunale biturgense, rappresentata dal sindaco Fabrizio Innocenti e dal vice Riccardo Marzi. Il confronto è servito per illustrare gli interventi del consorzio sul territorio della Valtiberina. Tradotti in numeri, vi sono oltre 900mila euro di lavorazioni per rimettere in sesto il reticolo idraulico del comprensorio e circa 80 chilometri di sponde (24 nel territorio di Sansepolcro) da sottoporre a sfalcio e taglio selettivo della vegetazione, alla movimentazione dei sedimenti e alla sistemazione delle opere idrauliche. "Un importante programma di manutenzioni sui corsi d’acqua che – ha detto la presidente Stefani – in territorio montano, svolgono un ruolo fondamentale: rallentando la corsa dell’acqua, infatti, contribuiscono a mettere in sicurezza il fondovalle". Per quanto riguarda gli affluenti, saranno oggetto di attenzioni particolari il Sovara e il Cerfone a Monterchi e il Fiumicello, nel centro abitato di Sansepolcro. Un intervento massiccio sarà realizzato su diverse opere idrauliche dissestate in seguito agli eventi meteorologici che, nell’inverno, hanno colpito duro tutta l’area. In tutto, saranno due chilometri e 600 metri di aste fluviali manutenute, con un investimento complessivo di circa 80mila euro. A Sansepolcro, sono oltre 210mila gli euro da trasformare in lavori. Assieme al Tevere e al Fiumicello, sotto i ferri passeranno anche il Fosso dell’Infernaccio e il Fosso della Castora, che attraversano il centro abitato, più il Torrente Afra e il Riascone in località Trebbio. Mettiamoci poi i corsi d’acqua nella frazione di Gricignano, tra cui il Fosso Gavina di Mocaia e la Reglia dei Molini.

"E’ fondamentale – ha commentato il sindaco Innocenti – l’attività costante di manutenzione portata avanti dal Consorzio di Bonifica".