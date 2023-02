Tetto dell’asilo Santa Rita Si è conclusa la bonifica

BUCINE

In fase di conclusione i lavori di rimozione della copertura in cemento-amianto dell’edificio che ospita l’asilo paritario Santa Rita e la Bottega della Salute a Mercatale Valdarno. Grazie ad un accordo tra la parrocchia del paese e il Comune di Bucine, titolari dell’immobile, e a un investimento di 63mila euro è stato possibile realizzare la bonifica del tetto dalle lastre ondulate in eternit che verranno sostituite da pannelli sandwich in poliuretano migliorando così l’isolamento e l’impermeabilizzazione. Un intervento fondamentale, ha commentato il vicesindaco Massimo Cigolini, "per contribuire al benessere collettivo e al decoro della nostra comunità, soprattutto quando interessa edifici a vocazione scolastica e sanitaria. La prossima settimana la scuola dell’infanzia potrebbe riaprire i battenti, mentre per gli ambulatori si dovrà attendere qualche giorno in più per completare alcuni interventi di ripristino dei danni provocati ai locali dal maltempo".

Durante il sopralluogo al cantiere il sindaco Nicola Benini ha poi ricordato le azioni in tema di politiche ambientali. Sta procedendo in maniera rapida la sostituzione delle 1800 lampade dell’illuminazione pubblica del territorio, coperto già al 40%, per ridurre il costo delle bollette e il consumo di energia, e il municipio con le risorse di un bando ha acquistato un eco-compattatore per bottiglie e contenitori di plastica.

"Chi lo utilizzerà – ha detto – acquisirà punti spendibili come buoni sconto nei negozi convenzionati e nelle prossime settimane coinvolgeremo i nostri commercianti per cercare di raggiungere un numero significativo di adesioni". L’obiettivo è incentivare la raccolta differenziata e abbandonare l’ultima posizione nella classifica del riciclaggio dei materiali in Valdarno.