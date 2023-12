"Testiamoci per l’epatite C", via ai test. La campagna regionale sbarca in città

AREZZO

La campagna regionale di screening gratuito per la ricerca dell’Epatite C arriva ad Arezzo. Oggi, infatti, sarà possibile effettuarlo gratuitamente al Giardino Pensile della Provincia, in via Ricasoli dalle 10 alle 18 e al Prato dalle 15 alle 19. Si chiama "TestiamoCi per l’epatite C" la campagna della Regione supportata dalla Asl Toscana sud est che, grazie alla collaborazione di Croce Rossa, Croce Bianca e Misericordia, ha predisposto l’attivazione di 7 in punti in provincia di Arezzo, dove la popolazione nella fascia 34-54 anni potrà gratuitamente, e senza prenotazione, sottoposti al test rapido per la rilevazione del virus. "L’epatite C è una patologia causata dal virus hcv che infetta il fegato – ha spiegato la dottoressa Laura Berinini delle malattie infettive di Arezzo – Si tratta di un virus ‘subdolo’ perché non sempre presenta sintomi. Nel 70% dei casi, dopo sei mesi dall’infezione, la malattia evolve nella forma più grave di epatite cronica, ancora asintomatica. In questi casi le persone non si accorgono di essere affette fino a quando i danni al fegato non emergono, addirittura anche decenni più tardi rispetto all’infezione, causando cirrosi e, nello stadio ancora successivo, tumore al fegato. La terapia oggi consiste nella somministrazione di farmaci per via orale, ben tollerati e senza effetti collaterali di rilievo, grazie ai quali è possibile eradicare completamente il virus in circa 8-12 settimane, con una risposta positiva dell’organismo che va oltre il 95%".

"Da qui l’importanza degli screening per evidenziare ‘il sommerso’, è di fatto un’operazione di sanità pubblica"- ha aggiunto il dottor Nicola Vigiani area dipartimentale igiene pubblica e prevenzione.