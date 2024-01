Testa e cuore per la sfida artificiale

È il momento della ripartenza, quello che arriva dopo il meritato torpore delle Feste. Ad Arezzo serve coraggio vincente. Come quello dell’Arezzo di ieri che con un attacco pimpante e una difesa solida, ha festeggiato la Befana prendendo a pallonate il Rimini. Testa e cuore, si dice in questi casi, ma in un’orizzonte sempre più vicino l’intelligenza artificiale entrerà nel quotidiano delle nostre aziende, anche in una terra legata a settori tradizionali come oro e turismo. Ci sono delicate questioni etiche per cui sarà fondamentale stabilire il modo in cui verranno utilizzati i dati con l’intelligenza artificiale. Temi importanti come privacy e sicurezza dei dati generano dibattito e timori.