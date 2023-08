Stagione venatoria alle porte e si avvicina la consegna dei relativi tesserini nei vari comuni. A Terranuova in particolare saranno distribuiti, dal 22 agosto e fino al 12 settembre, ogni martedì dalle 9 alle 18, nella sede comunale di via Verdi. I ritardatari invece dovranno recarsi in municipio. Per il ritiro vanno esibiti licenza di caccia valida con i relativi versamenti, vecchio tesserino venatorio e allegato giallo.