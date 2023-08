Tesserini venatori al via la consegna per la nuova stagione La consegna dei tesserini venatori per la stagione 2023-2024 è prevista dal 17 agosto al 16 settembre. Gli interessati possono recarsi in via Tagliamento 2 a Arezzo per la consegna. Necessari: tesserino, porto d’armi e licenza di caccia.