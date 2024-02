Tesoretto per la caserma. Più di un milione di euro per la sede a Tavarnelle. Patto Comune-Regione

di Laura Lucente

CORTONA

Annunciati interventi di manutenzione straordinaria alla caserma dei vigili del fuoco cortonese nella sua dislocazione di Tavarnelle. La notizia arriva direttamente dal primo cittadino, che ha anche la delega ai lavori pubblici. Un intervento di un milione e 250 mila euro frutto sia di risorse regionali sia comunali. Nello specifico le due voci ammontano rispettivamente a 900mila euro provenienti da bando regionale e a 350mila euro dalle casse comunali. L’immobile di proprietà comunale necessita ormai da molti anni di importanti interventi di ristrutturazione. Le risorse arrivate serviranno, in particolare a lavori di adeguamento sismico della struttura. I problemi arrivano da lontano. Negli anni la struttura ha dato segnali importanti di non staticità, tanto da ricorrere, a interventi di tamponamento per risolvere le emergenze. Nel settembre 2014 ci fu la chiusura per inagibilità dei locali dovuti a forti infiltrazioni di acqua dal tetto, con il temporaneo trasferimento dell’intera squadra nella centrale di Arezzo.

Alcune criticità strutturali per la caserma dei vigili del fuoco di Cortona erano emerse nel maggio del 2016 dallo studio sulle condizioni di pericolosità sismica e di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente. Dopo le prime risultanze, l’ufficio tecnico del comune aveva emesso un’ordinanza urgente che metteva in luce la necessità di alcuni interventi strutturali puntualizzando una serie di "cautele" che permettevano, di continuare ad utilizzare l’immobile a patto che venissero rispettate delle prescrizioni. Tra queste anche l’eventuale sgombero in caso di allerta meteo e di abbondanti nevicate di una porzione caserma. Interventi poi realizzati con risorse comunali. Oggi arriva un ulteriore step. Secondo il cronoprogramma del Comune di Cortona, che è stato anche presentato al comandante dei Vigili del Fuoco Roberto Bonfiglio ricevuto in Comune, completata la progettazione esecutiva dell’intervento, il cantiere potrà partire a settembre. I lavori riguarderanno l’adeguamento sismico dell’immobile di Tavarnelle, sede del distaccamento cortonese dei Vigili del fuoco, quale edificio di interesse strategico per il territorio.

"In qualità di assessore ai lavori pubblici, insieme al nostro ufficio tecnico - spiega il sindaco di Meoni - abbiamo provveduto a richiedere il contributo alla Regione Toscana. Esprimiamo soddisfazione per la concessione di queste risorse, particolarmente importanti vista l’urgenza dell’intervento. Anche in questo caso, andiamo a dare una risposta concreta alle esigenze della comunità: non era corretto mantenere in queste condizioni uno stabile così strategico per chi opera per la sicurezza del territorio, non solo cortonese".