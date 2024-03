Terzo mandato in Valdarno. Chienni e Botti hanno già detto si

Arezzo, 07 marzo 2024 – Il primo ad annunciare la ricandidatura, a seguito di numerosi solleciti che gli sono arrivati dalle forze di coalizione, è stato il sindaco di Terranuova Sergio Chienni. Martedì scorso lo ha seguito il suo collega di Loro Ciuffenna Moreno Botti. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità anche della candidatura di Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, che guida l'esecutivo di Cavriglia. Sono tutti amministratori che si ripresenteranno alle elezioni di giugno grazie al terzo mandato. In alcuni casi, il decreto arrivato da Roma ha "tolto le castagne dal fuoco": è il caso, ad esempio, di Terranuova Bracciolini; in altri ha dato la spinta definitiva agli attuali sindaci a scendere di nuovo in campo dopo settimane di riflessioni, desiderosi, magari, di proseguire un lavoro iniziato e non ancora finito - è il caso di Cavriglia - . Nel caso di Moreno Botti, il primo cittadino di Loro era stato esplicito. "Se il Pd me lo chiederà, ci penserò". Il partito glielo ha chiesto e lui ha deciso per il si. Anche perchè, come ha sottolineato nelle ultime ore, "c’era bisogno di capire se ci fosse ancora entusiasmo e condivisione dopo anni di lavoro. C’è ancora, perché mi sono reso conto che ci si innamora delle persone e non dei ruoli”, ha scritto in un post sui social.

Fatto sta che la legge del terzo mandato, in Valdarno, è stata applicata alla lettera nel 90% dei casi. Unico sindaco che ha deciso di fare un passo indietro è stato Enzo Cacioli, che già prima che uscisse il decreto aveva annunciato di non essere disposibile a ricandidarsi. E , tra l'altro, a Castelfranco Piandiscò, la situazione politica è assai nebulosa. Non c'è accordo sul candidato e, in base alle ultime informazioni raccolte, due sarebbero gli aspiranti: l'attuale assessore Filippo Casini e l'ex direttore dei servizi di emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est Massimo Mandò. Vedremo chi la spunterà. Ad oggi le uniche candidature ufficiali sono: Valentina Vada, che sarà a capo del centro sinistra di San Giovanni, Nicola Benini, con una lista civica a Bucine, Emiliano Taranghelli, anche lui candidato in Valdambra con un movimento civico, Moreno Botti a Loro Ciuffenna e Sergio Chienni a Terranuova. Molti, quindi, i nodi che si devono ancora sciogliere, praticamente in tutti i comuni valdarnesi che andranno al voto.