Terza corsia, un miraggio. E la strettoia è una trappola

Ancora un terribile incidente in A1 e puntualmente l’Italia spezzata in due. È accaduto ieri ed è solo l’ultimo dramma di una lunga serie. Che ripropone il tema dell’urgenza della terza corsia autostradale proprio nel tratto aretino dove manca, e che per questo diventa una "strettoia" tra le tre corsie a Orte e quelle di Firenze. Un serpentone di 10 chilometri ha occupato la carreggiata verso nord e il traffico è stato deviato nella viabilità ordinaria provocando ulteriori congestionamenti. Il tratto è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia e nel senso opposto si sono creati altri incolonnamenti per via dei curiosi. Sempre sulla stessa corsia di marcia si era verificato un altro incidente poche ore prima, fra Incisa Reggello e Firenze Sud, all’altezza di Palazzolo, che ha causato forti rallentamenti. Gli incolonnamenti, fino a nove chilometri, si sono accumulati fino a Valdarno. Ed è molto probabilmente a causa delle code che si sono formate per questa prima collisione che si sarebbe determinato il maxi-tamponamento nella porzione di autostrada tra San Giovanni e Figline. Chi viaggiava verso Firenze è stato costretto ad uscire a Valdarno, prendere la regionale 69 e rientrare ad Incisa.

Autostrade ha suggerito un altro percorso alternativo, ovvero uscire a Valdichiana, prendere la Ss 326 Siena-Bettolle e rientrare a Firenze Impruneta. I veicoli che si sono riversati nelle strade hanno così creato il caos tra la Valdichiana, Arezzo e il Valdarno. Un inferno per gli automobilisti. Il tratto è stato definitivamente riaperto soltanto attorno alle 15, quando i chilometri di coda erano ancora 7, ma le ripercussioni del disastro autostradale sulla viabilità sono andati avanti per ore. Un disagio per gli automobilisti che periodicamente si ripresenta: il collo di bottiglia aretino nnon dà scampo. Il principale collegamento viario nord e sud viene bloccato e forse, con la terza corsia su entrambi i sensi di marcia, avrebbe consentito quantomeno un minimo scorrimento senza dover ricorrere alla chiusura totale dell’autostrada. Tra Firenze Sud e Incisa i lavori di allargamento proseguono, ma la terza corsia fino a Valdarno sembra ancora un miraggio.

Solo un mese fa l’ultimo grave incidente in A1, tra i caselli di Valdarno e Arezzo, quando un camion si ribaltò bloccando l’intera corsia. Allora ci furono 16 chilometri di coda, con l’inferno dentro e fuori l’Autosole.

Francesco Tozzi