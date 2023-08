Terza corsia, Salvini accelera Cantieri sull’A1 prima del 2026

di Marco Corsi

L’annuncio è arrivato direttamente da Palazzo Chigi per bocca di Matteo Salvini. "Abbiamo approvato la semplificazione per l’approvazione di alcuni progetti autostradali importanti, tra cui la realizzazione della terza corsia autostradale tra Incisa e Valdarno". Lunedì sera, nel corso della conferenza stampa post Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha citato l’infrastruttura valdarnese tra quelle che vedranno accelerare il loro percorso progettuale. Nello specifico, il Governo ha deciso di sopprimere il controllo del Consiglio superiore dei lavori pubblici: la verifica della progettazione potrà essere affidata a organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea. Ciò permetterà di realizzare con tempi ridotti opere autostradali come quelle legate al tratto valdarnese. Una notizia accolta con soddisfazione anche dai politici del territorio, nel caso specifico dal consigliere regionale della Lega Marco Casucci. "La costruzione della terza corsia Incisa-Valdarno è un’opera attesa da tempo e di grande importanza e destinata a rendere più fluido e sicuro lo scorrimento dei veicoli in un tratto della A1 caratterizzato da notevoli volumi di traffico – ha detto - Mi sono spesso interessato alla problematica con interrogazioni alla Regione sollecitandola a chiedere ad Autostrade per l’Italia anche i necessari interventi. Ebbene oggi apprendiamo che il Ministro Salvini ha comunicato la semplificazione per l’approvazione di alcuni importanti progetti autostradali, tra cui appunto quello della terza corsia tra Incisa e Valdarno. I lavori interessano un tratto di 16 chilometri e saranno accompagnati da opere di valorizzazione del territorio per 50 milioni di euro. Si conferma, pertanto, la linea politica del fare impressa concretamente da Salvini alla propria azione di governo, alla quale non può che andare il nostro plauso più convinto".

Difficile fare previsioni sull’avvio dei lavori. Il completamento della terza corsia fino ad Incisa avverrà nel 2026, ma il prolungamento fino a Valdarno potrebbe iniziare anche prima. I lavori interesseranno per 5,505 km il territorio di Figline, per 5,293 km il territorio di Reggello, per 4,701 km il comune di San Giovanni, per 1,477 km il comune di Terranuova e per 1,170 km il territorio di Incisa. L’intervento di ampliamento della terza corsia si svilupperà dal km 317+265 al km 335+701. All’interno del segmento viario ci sono anche due aree di servizio, Arno Ovest e Arno Est, l’area di parcheggio Vallombrosa Est e quella di San Giovanni Valdarno.