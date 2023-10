Terza corsia autostradale in Valdarno. Stasera incontro a San Giovanni

Arezzo, 24 ottobre 2023 – Terza corsia autostradale, una occasione di sviluppo per il Valdarno e la Toscana del Sud. Questo il titolo dell'incontro in programma questa sera alle 21 al centro Fratelli Rosselli di San Giovanni Valdarno, organizzato dall'Associazione Agorà, dalle liste civiche sangiovannesi e da San Giovanni Lab. Si parlerà dell'importante infrastruttura viaria e delle ricadute che avrà sulla Vallata, in particolare a San Giovanni, con le cosiddette opere di compensazione.

Introdurrà la serata Francesco Cardini. Interverranno poi Lisa Vannelli di San Giovanni Lab, i vicepresidenti del Consiglio regionale della Toscana Stefano Scaramelli e Marco Casucci, il presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Porcari, Ercole Incalza, già capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Giovanni Cardinali, ex ingegnere capo della Provincia di Arezzo. A concludere gli interventi Claudio Lalli, segretario delle liste civiche sangiovannesi.