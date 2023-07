Terrossola: un nuovo borgo rimesso a nuovo

Arezzo, 24 luglio 2023 – Dopo gli interventi di recupero a Serravalle e Marciano è la volta di Terrossola, il piccolo centro del comune di Bibbiena nel quale l’amministrazione ha attivato una serie di interventi di portata storica.

Il primo riguarda la strada di accesso al paese sulla quale gravava una frana della scarpata superiore e per la quale l’amministrazione ha predisposto un percorso di messa in sicurezza con un investimento di circa 500 mila euro.

Il progetto diviso in due stralci, il primo terminato e il secondo in corso, ha riguardato la messa in sicurezza della strada con un complesso intervento di micropali e il rifacimento delle canalizzazioni per l’acqua piovana, nuova asfaltatura, nuovo guardrail.

Il Vice Sindaco e Assessore ai lavori Pubblici Matteo Caporali commenta: “Si tratta di un intervento strategico a cui teniamo moltissimo, visto che in questo modo garantiamo sicurezza ad un tratto di strada che porta ad un borgo densamente abitato del nostro comune.

Ciò che ha caratterizzato questo intervento è stata anche una lunga e approfondita pianificazione”. Caporali spiega come comporterà nel dettaglio questo secondo intervento: “Abbiamo infatti realizzato una complessa rete di raccolta delle acque, con ben cinque attraversamenti che portano acqua a valle regimandola.

Un lavoro complesso che tuttavia garantirà che questa acqua, a lungo andare, non impatti negativamente sulla strada facendola franare come accaduto in un recente passato”. I lavori del secondo stralcio riprenderanno a breve dopo uno stop dovuto ad una variante dei lavori.

L’altro intervento ha riguardato invece il centro storico del paese con il ripristino del lastricato del borgo e la ristrutturazione dell’area verde con nuovi giochi e una nuova area basket in collaborazione con i volontari del circolino di Terrossola che hanno collaborato a realizzare alcuni importanti lavori.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “L’attenzione per i piccoli borghi è stata una delle nostre priorità. In questi anni abbiamo predisposto interventi significativi e di valore su alcune realtà come Marciano, Serravalle, Farneta, Banzena, Partina, Campi e oggi Terrossola.

I piccoli borghi devo essere sostenuti perché attraverso questi interventi di riqualificazione garantiamo loro una lunga vita anche in termini di comunità e di cultura del luogo.

Tutto questo ha avuto bisogno di un’attenta programmazione e di una conseguente progettazione mirata con la quale abbiamo potuto intercettare finanziamenti e quindi riuscire a attivare una micro economia locale importante per le aziende e le comunità".