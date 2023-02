Terremoto, raccolta di prodotti da inviare in Turchia

Da San Giovanni una mano per l’emergenza in Turchia e Siria falcidiate dai recenti eventi sismici che hanno, purtroppo, prodotto quasi 50mila vittime. L’associazione dei residenti del centro storico sangiovannese organizza, infatti, una raccolta di materiali per supportare le persone dei territori terremotati con l’importante collaborazione dell’ambasciata turca. Non si parla di generi alimentari di prima necessità ma di un’altra tipologia dei prodotti fortemente necessaria per combattere, giorno dopo giorno, l’emergenza che si è venuta a creare e che, purtroppo, non sembra avere una fine almeno per il momento. Servono tende da campeggio, possibilmente invernali, coperte, trapunte, generatori, stufe autonome o a corrente, sacchi a pelo, materassini da campeggio, brandine, prodotti per l’igiene come pannolini, assorbenti, salviette umidificate e latte in polvere vista l’alta percentuale di bambini toccati da questo tragico evento. Il punto di raccolta si trova in via Papa Giovanni XXIII, vicino alla centrale piazza della Libertà. Lo si potrà fare fino al 5 marzo, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per tutti coloro che volessero avere informazioni o prestare la propria opera al servizio di questa importante iniziativa si può chiamare il 338-9394702. La risposta, appena due giorni dopo dal via di questa raccolta, è stata già confortante vista la consegna, con numeri importanti, di coperte, pannolini, e salviette. L’associazione dei residenti del centro storico sangiovannese, già da tempo attiva sul territorio, promuove qualsiasi utile iniziativa atta alla realizzazione degli scopi sociali per il miglioramento della qualità di vita oltre, naturalmente, a valorizzare il centro storico cittadino, quale patrimonio di tutta la popolazione.

Massimo Bagiardi