Terremoto Pd: congresso di fuoco Menchetti, così l’addio alla segreteria "Niente confronto, troppi Signorsì"

di Lucia Bigozzi

Se ne va senza sbattere la porta, ma la decisione avrà un impatto forte negli equilibri interni al Pd e nella marcia di avvicinamento al congresso provinciale, a settembre.

Ginetta Menchetti, ex sindaco di Civitella e "pasionaria" dem lascia la segreteria provinciale e in una lettera al leader aretino del partito Francesco Ruscelli mette in fila le ragioni di una scelta "sofferta ma non più rinviabile". J’accuse sul metodo e nel merito delle scelte che fino a questo momento hanno caratterizzato la navigazione del Pd "in ristrutturazione" dopo il nuovo corso di Elly Schlein.

La decisione è maturata nell’ultimo anno. "Speravo che le modalità di lavoro, confronto e discussione potessero cambiare, ciò non è avvenuto, anzi forse è andato peggiorando. Quindi, ritengo che la mia permanenza in questa segreteria possa terminare oggi, visto lo scarso, per non dire il non funzionamento, sopratutto nell’ultimo anno. Una segreteria che non ha mai svolto appieno la sua funzione". È l’assunto da cui muove l’analisi di Menchetti che non fa sconti: "La segreteria sarebbe dovuta essere il fulcro del confronto, elaborazione di strategie e di scelte. Invece, al massimo, abbiamo dovuto ratificare scelte già prese in altre sedi o leggere importanti novità sulla stampa, come i comunicati a nome della segreteria provinciale senza averli mai visti prima".

Un disagio che l’ex sindaca evidenzia nella lettera ricordando di averlo manifestato da tempo, come pure la contrarietà "a certe modalità, ma vedo che ad oggi nulla è cambiato". Poi ripercorre l’impegno sulla delega ai rapporti con gli enti locali e lancia un nuovo affondo: "Mi sono messa a disposizione con tutte le mie capacità e i miei limiti ma forse mi rendo conto che non è scattato quel rapporto di fiducia che necessita tra segretario e membro della segreteria"; del resto Menchetti rimarca la schiettezza delle considerazioni politiche, "mai niente di personale", che talvolta "possono anche ferire politicamente, ma se vogliamo crescere, non servono solo i ’signor sì’".

L’addio alla segreteria guidata da Ruscelli piomba come un macigno sul Pd proprio quando, molti esponenti dem davano Menchetti in pole position proprio per la leadership provinciale, nell’assise di settembre. Anche se nei corridoi dem c’è anche chi descrive Menchetti non interessata all’opzione. Tant’è.

Al congresso nazionale, il suo voto per la segreteria del Nazareno è andato al governatore Stefano Bonaccini e forse l’avvento degli schleiniani al timone potrebbe aver rappresentato per lei un altro motivo di disagio.

Tuttavia l’uscita di Menchetti ha molto a che fare con la conduzione del partito aretino, e non è casuale l’altro passaggio centrale della lettera a Ruscelli: "Spero che la mia scelta possa dare qualche stimolo di riflessione, sana autocritica e permetta a questo partito provinciale di guardare avanti proseguendo l’attività politica con collegialità". Poi la sottolineatura per sgombrare il campo da congetture e ipotesi: "La mia scelta non va letta come una manovra per chissà quali scopi o per quali caccia alle streghe. Non ho streghe da prendere, ho solo molto a cuore questo partito".