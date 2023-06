Terremoto in Alpi, la Politica Anticipa un Pericolo che Nessuno Crede!

Quando hanno sentito la scossa di terremoto sono sobbalzati. Prima pensando ad uno scherzo tipo "Amici Miei": organizzo un sms che ti avverta del pericolo e dieci minuti dopo eccoti un bel sisma sul piatto. Chi ci avrebbe creduto? Nessuno. E infatti i più hanno tremato solo qualche secondo dopo l’inizio della scossa. Poi il vero colpo: e se la politica fosse diventata onnipotente? Lei, l’arte un po’ logora di guidare le sorti di una città o di una regione, un mondo che nel tempo ha perso prima la maschera e poi il volto. Però, però...stavolta si è superato. Non ha informato di un pericolo, lo ha previsto. Da quanti anni aspettiamo uno scienziato che anticipi i terremoti? Beh, per un giorno, magari per caso, ci siamo riusciti. Peccato che nessuno ci abbia creduto.

