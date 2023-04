Terre in Festival dalla Valtiberina vola a Parigi

Terre in Festival dalla Valtiberina a Parigi. Lo scorso 30 marzo a Parigi si è tenuto "Festivals&Europeancooperation" presente Rete Ar.Te, associata a Italia Festival. France Festivals ha ospitato un incontro tra circa 50 festival europei per promuovere lo scambio e la cooperazione europea. Tra speed-meeting, dibattiti e workshop, sono stati 4 i soci di Italiafestival che hanno partecipato: Terre in Festival e Festival Teatri fuori dai teatri della Rete Ar. Te., Atf Associazione Teatri di Figura, Fondazione Pergolesi Spontini e Campania Teatro Festival. Rete Ar. Te., formatasi nel 2022, è costituita da compagnie teatrali che condividono percorsi creativi e di organizzazione dei rispettivi Festival, in relazione con le comunità e i territori di riferimento. La Rete è associata a Italiafestival-Agi ed è composta anche da Festival Palco Fluviale di Diesis Teatrango Compagnia Teatrale - Bucine Residenza Artistica della Regione Toscana e Terre in Festival di Laboratori Permanenti - Sansepolcro Residenza Artistica della Regione Toscana.

"L’incontro tenutosi a Parigi è stato occasione per presentare e far conoscere ai colleghi francesi, il nostro Terre in Festival, che si svolge tra agosto e settembre a Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sestino, Caprese Michelangelo e al Castello di Sorci di Anghiari".