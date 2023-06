Terre della Tav e cantieri in città "Quartiere sotto assedio per i disagi"

di Francesco Tozzi

Continua a far discutere il passaggio dei treni con le terre della Tav dal quartiere di Ponte alle Forche. A segnalare i disagi legati alla chiusura del passaggio a livello che taglia in due l’abitato sono state le Liste Civiche Sangiovannesi, attraverso una nota. "Con la ripresa del transito dei treni con le terre di scavo dell’alta velocità fiorentina dirette alla miniera di Santa Barbara - sottolineano i civici - riprendono puntualmente code e disagi al Ponte alle Forche. In questi giorni la cartina di tornasole, code per chi ha il coraggio di attraversare il quartiere. Disagi per i cittadini e conseguenti forti danni economici per le attività del posto. Si continua invece con una programmazione delle opere sbagliata. Ed a far cadere le opere ‘dall’alto’ senza un ascolto ed un confronto con i cittadini". Per il gruppo di opposizione, il gioco non vale la candela. "Insomma, l’attraversamento dei treni con le terre di scavo - concludono - porta vantaggi (e soldi) a Cavriglia mentre ai cittadini di San Giovanni porta poche opportunità e molti disagi.". I passaggi a livello interessati sono quelli situati in corrispondenza di via Gadda e via Ponte alle Forche e lungo la nuova Sp 14 delle Miniere, in prossimità delle frazioni di Porcellino e del Cetinale. Per altre due settimane arriverà un solo treno al giorno, che partirà da San Giovanni alle 19 e ripartirà da Santa Barbara alle 15 del giorno successivo. Poi per cinque settimane i convogli saranno due, che partiranno da San Giovanni rispettivamente alle 15 e alle 9,15 e ripartiranno dall’ex area mineraria alle 11 e alle 19. Dopo una pausa a cavallo di ferragosto, i viaggi riprenderanno al ritmo di tre al giorno, di cui uno in orario notturno.

In parallelo, proseguono i lavori per la realizzazione della ciclopista del Chianti, in corso dallo scorso 11 aprile, che attraverserà l’abitato a nord della città. La prima parte dell’intervento riguarda il tratto di via Ponte alle Forche compreso tra la rotatoria per la svolta verso Vacchereccia e Piazza Nasoni. Per consentire i lavori, è stato infatti istituito un senso unico obbligatorio dal Porcellino fino al centro e a causa di questo cantiere il traffico in direzione Figline è stato deviato su via Rodari e via Gadda fino all’intersezione con piazza Nasoni. Stando al crono programma indicato dalla ditta appaltatrice, il primo tratto dovrebbe completarsi entro luglio, ma la concomitanza del passaggio dei treni con i lavori in corso per la ciclopista starebbe mettendo a dura prova residenti e commercianti.