Terranuova Traiana. Un pullman di tifosi per la finale di Coppa Italia

Arezzo, 22 gennaio 2024 – Settimane ricche di impegni per il Terranuova Traiana. Mercoledì prossimo si terrà il quarto ed ultimo turno infrasettimanale di campionato alle 17.30 in casa con il Foiano. Domenica trasferta alle Badesse contro la capolista Siena. Sabato 3 alle 14.30 anticipo al Matteini con la Fortis, mercoledì 7 alle 15 alle Due Strade di Firenze la finale di Coppa Italia di Eccellenza con lo Sporting Cecina. Riguardo questa partita, la prevendita dei biglietti inizia oggi. In palio, oltre al trofeo, l’accesso alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2023-2024. I tagliandi possono essere acquistati nella sede del Terranuova Traiana, presso la segreteria, in piazza generale Felice Coralli, aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. La società sta inoltre organizzando, per i tifosi, la trasferta in pullman, al costo di 25 Euro (per gli Under 16 ridotto a 15 Euro), comprensivo di viaggio andata e ritorno in autobus GT e biglietto di ingresso allo stadio.