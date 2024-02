Terranuova Traiana. Oggi la finale regionale di Coppa Italia

Arezzo, 07 febbraio 2024 – È la partita più importante della stagione, almeno fino a questo momento. Una partita che potrebbe regalare al Terranuova Traiana il pass per le finali nazionali di Coppa Italia. Parliamo del match in programma oggi pomeriggio alle ore 15:00 alle Due Strade di Firenze tra i biancorossi di Becattini e lo Sporting Cecina. Grazie al successo con il Firenze Ovest, la formazione valdarnese si è conquistata di diritto la finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza e in caso di successo approderebbe alle fasi nazionali. Vincere la Coppa Italia darebbe lustro al cammino biancorosso, che in campionato sta avendo qualche inciampo di troppo, anche se la classifica rimane più che positiva. Andare avanti in questa competizione sarebbe importante anche ai fini di un eventuale ripescaggio in Serie D, che rappresenta il grande obiettivo di questa società ambiziosa. Domani a Firenze Ci sarà anche un discreto numero di tifosi, nonostante la giornata feriale.

Per quanto riguarda la formazione, Terranuova Traiana al gran completo, con nessuna defezione. Becattini quindi avrà l'imbarazzo della scelta. In caso di pareggio si andrà ai tempi supplementari e se il risultato di parità permanesse anche dopo i 120 minuti saranno i calci di rigore a decretare la vincitrice. Il Cecina, dopo aver vinto lo scorso campionato di Promozione, è ritornato dopo 5 stagioni in Eccellenza. I rossoblù occupano in campionato la quintultima posizione del girone A con 23 punti e sono reduci da tre sconfitte consecutive. In Coppa hanno eliminato al primo turno la Geotermica: 2-2 in casa e 3-1 a Larderello, negli ottavi il Fucecchio battuto in casa 3-2, nei quarti la Massese sconfitta 4-3 in trasferta e in semifinale il Fratres Perignano superato 2-1, sempre in trasferta.

Il Terranuova ha invece alle spalle due sconfitte consecutive in campionato, dove, con 40 punti, è medaglia di bronzo del girone B in piena zona playoff. In coppa ha eliminato il Pontassieve al primo turno: 0-0 in trasferta, 3-1 in casa, negli ottavi il Valentino Mazzola fermato in casa 4-2, nei quarti il Foiano lo scorso 29 novembre 2-0, in semifinale il 30 dicembre il Firenze Ovest sconfitto 1-0 grazie al gol di Juan Ortiz Lopez, il primo in maglia biancorossa dell’attaccante argentino. Non è inoltre la prima volta che le due squadre toscane si incrociano sul rettangolo verde. Sono tre i precedenti tra Cecina e Terranuova, tutti a metà anni Settanta in Promozione. Nella stagione sportiva 1973-1974, all’andata finì 1-0 per il Cecina, mentre nel girone di ritorno l’allora Terranuovese si impose per 2-0. Altro precedente la stagione successiva: vittoria della Terranuovese 2-0 in casa e sconfitta 1-0 fuori. Infine nel 1975-1976 con una doppia vittoria del Cecina 2-1 in casa e 2-0 fuori. Dati alla mano, si parla di 4 vittorie per il Cecina e 2 per il Terranuova.