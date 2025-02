Terranuova si accende di colori. Domenica il debutto del Carnevale

Terranuova si accende di colori e stelle filanti in occasione del Carnevale, che animerà la città dal 23 febbraio al 4 marzo. Un ricco programma di eventi trasformerà le strade in un palcoscenico di divertimento, con sfilate di carri allegorici, animazioni per bambini, concorsi e tante sorprese.

Le celebrazioni prenderanno il via domenica 23 febbraio alle 14,30 con la tradizionale sfilata inaugurale. L’appuntamento è in piazza della Repubblica, punto di ritrovo per carri allegorici e partecipanti mascherati, pronti a dare il via ufficiale ai festeggiamenti. Durante tutto il periodo, in piazza della Repubblica sarà allestita una giostra per bambini, garantendo ulteriore divertimento ai più piccoli.

L’evento vedrà la partecipazione di sei carri allegorici che sfileranno per le vie della città, tra cui quelli realizzati dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Terranuova Bracciolini e dalla società sportiva New Volley. La manifestazione è resa possibile grazie all’impegno di numerose associazioni e realtà del territorio.

Tra i protagonisti figurano Arkadia Onlus, che delizierà i partecipanti con i suoi bomboloni, il Calcit Valdarno, la Sezione Coopfi Terranuova/Montevarchi, Le Manette Del Valdarno, l’Associazione Il Glicine - Intrecci di idee APS e la CommArt Terranuova. Un lavoro di squadra che testimonia l’importanza della comunità nel rendere speciale questa tradizione.

"Il Carnevale è un’occasione unica per offrire alla nostra comunità un momento di festa e allegria, caratterizzato da vivacità, colori ed entusiasmo. Il programma di quest’anno è stato pensato per coinvolgere tutta la famiglia, grazie a una varietà di eventi che spaziano dalle sfilate alle animazioni, con la partecipazione di numerose associazioni locali. La Proloco Terranuova e il Comune hanno lavorato per rendere l’evento ancora più inclusivo, arricchendo l’offerta con nuove attività. Un sentito ringraziamento va alla Proloco per il suo costante supporto nell’organizzazione di una manifestazione che cresce ogni anno in bellezza e partecipazione" ha dichiarato Sara Grifoni, assessora alla cultura del Comune di Terranuova Bracciolini.