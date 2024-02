Terranuova per il blitz. Bega e Saitta tornano

TERRANUOVA

Trasferta in Valdichiana senese per il Terranuova Traiana che oggi se la vedrà con la Sinalunghese sul rettangolo verde dello stadio Angeletti. Come all’andata, si gioca di sabato. Le due società, infatti, si sono accordate per l’anticipo visto che i biancorossi mercoledì scenderanno nuovamente in campo per la gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia Dilettanti, fase nazionale. I valdarnesi avranno quindi un giorno in più a disposizione per preparare l’importante appuntamento a Castelvetro di Modena. Anche stavolta la compagine terranuovese sarà impegnata a mantenere saldo il terzo posto nel girone B, tentando di agguantare il Signa e allo stesso tempo di tenere alla larga lo Scandicci, dietro a sole tre lunghezze. La Sinalunghese ha riposato un turno e alle spalle ha un pareggio con il Firenze Ovest e una sconfitta per 2-1 con la Lastrigiana. Anche il Terranuova ha sfidato le stesse squadre, imponendosi però su entrambe. Buone notizie per la retroguardia terranuovese. Meniconi potrà fare di nuovo affidamento su Bega e Saitta, visto che tutti e due i difensori hanno finito di scontare le rispettive squalifiche. Le due colonne della difesa dovranno vedersela con Bucaletti, il bomber ex Sangio con all’attivo ben gol in questa stagione. All’andata, nella partita giocata l’antivigilia di Natale i ragazzi di Becattini vinsero di corto muso contro il club senese grazie alla rete di Mattia Privitera (nella foto), al primo centro in maglia biancorossa.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SINALUNGHESE (4-3-3): Marini, Bardelli, Celestini, Salvestroni, Corsetti, Ibojo, Chiti, Viligiardi, Iasparrone, Bencini, Ajdini. A disposizione: Scaccini, Ghini, Ferrante, Canapini, Cicali, Piccardi, Fiaschi, Bucaletti, Landi. Allenatore: Pezzatini.

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Antonielli, Minatti, Petrioli, Saitta, Bega, Cioce, Marini, Privitera, Massai, Sacconi, Mannella. A disposizione: Fedele, Arnetoli, Senzamici, Cappelli, Taflaj, Mascia, Ceppodomo, Viganò, Ortiz Lopez. Allenatore: Meniconi.

Arbitro: Sarcina di Barletta.

Francesco Tozzi