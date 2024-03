Terranuova nello Stato Mediceo. Sabato giornata di studi a Terranuova

Arezzo, 26 marzo 2024 – Si è svolta sabato scorso la giornata di studi dal titolo “Terranuova nello Stato mediceo, secoli XVI – XVIII” organizzata dal Comune di Terranuova Bracciolini con il patrocinio della Regione Toscana e il contributo del Consiglio regionale. Un momento di partecipazione e confronto per approfondire la storia del nostro territorio, nell’ambito della IX edizione del Capodanno dell’Annunciazione. Gli studiosi che si sono succeduti nel corso della giornata, curata da Giulia Cicali e Francesco Martelli, hanno delineato interessanti vicende Cinque-Settecentesche della vita di Terranuova, un “centro minore” poco indagato dalla storiografia ma ricco di elementi importanti, anche grazie alla sua vicinanza a Firenze a cui non solo deve la sua fondazione ma il suo fiorente sviluppo durante tutta l’età moderna. Il prezioso contributo di storici e ricercatori che hanno preso parte alla giornata ha permesso di gettar luce sugli sviluppi tanto istituzionali, economici, sociali, quanto del tessuto urbano, dell’architettura e del decoro artistico sia del borgo di Terranuova che del territorio ad essa collegato, negli oltre due secoli di vita dello stato ducale e granducale mediceo. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Accademia valdarnese del Poggio, l’Associazione D’Arno, ProArtibus e ProLoco Terranuova.