Terranuova, muore a 33 anni nel tragico schianto contro il guardrail

Un'ambulanza (foto d'archivio)

Terranuova (Arezzo), 3 marzo 2023 – Tragedia sulla circonvallazione di Terranuova: un uomo di 33 anni ha perso il controllo dell’auto, per cause ancora da definire, ed è morto nel terribile impatto con il guardrail e poi contro un muretto. Disperati i tentativi di rianimarlo in strada una volta estratto dalla sua Audi ormai distrutta. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Loro Ciuffenna e anche quelli del nucleo radiomobile della compagnia di San Giovanni Valdarno. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato niente da fare, nonostante i soccorsi.